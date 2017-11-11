Бетербиев: Кёллинг станет моей двенадцатой жертвой

Российский боксёр Артур Бетербиев дал комментарий к предстоящему бою с Энрико Кёллингом, запланированному на 11 ноября в городе Фресно (Калифорния), в котором на кону будет стоять титул чемпиона мира IBF в полутяжёлом весе. По словам россиянина, он твёрдо намерен одержать победу нокаутом. На счету Бетербиева 11 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых он побеждал досрочно.



«При всём моём уважении, но для меня он не представляет никакой угрозы, не того уровня боксёр. Кёллинг станет моей двенадцатой жертвой», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.