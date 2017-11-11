Мишель: такие таланты, как Бетербиев — редкость в каждом поколении

Канадский промоутер Ивон Мишель, ранее занимавшийся карьерой российского боксёра Артура Бетербиева подчеркнул, что у его экс-подопечного исключительные боксёрские данные. 11 ноября Бетербиев проведёт титульный бой за пояс чемпиона IBF в полутяжёлом весе против Энрико Кёллинга.



«Я думаю, что Бетербиев — исключительный боксёр, такие таланты — редкость в каждом поколении. Забудьте о Ковалёве, Биволе или Гвоздике. Ни один российский боксёр не может сравниться с ним по уровню таланта», — приводит слова Мишеля ESPN.