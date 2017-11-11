Уайлдер: уничтожу всё, чему поклоняются фанаты Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер подчеркнул, что фанаты Энтони Джошуа не хотят боя своего кумира с ним.



«Фанаты Джошуа нервничают. У них трясутся ноги и дрожат рты. У них бессонница из-за наступления того, чего не избежать. Американский король из Алабамы придёт, чтобы уничтожить всё, чему они поклоняются. Поэтому они говорят, что сначала я должен провести бой с Уайтом. Я подерусь, никаких проблем. Пусть только мне дадут гарантию, что после того, как я нокаутирую Уайта, я получу голову Джошуа», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.