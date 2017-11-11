Дува: для Ковалёва в полутяжёлом весе есть очень много хороших боёв

Кэти Дува, промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, рассказала о потенциальных соперниках россиянина.

«У Сергея много серьёзных вызовов в полутяжёлом весе. Перед ним выстроилась очередь. Все видели выступление Бивола. На горизонте есть и Бетербиев. Если его бой с Коллингом сложится успешно, то бой Ковалёв — Бетербиев будет не так далёк. Среди вариантов также — Саливан Баррера и Александр Гвоздик», — приводит слова Дува Boxingtalk.

25 ноября Сергей Ковалёв встретится с Вячеславом Шабранским. На кону этого поединка будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBO.