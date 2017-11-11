Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 120 доступна на «Чемпионате»

В ночь с 11 на 12 ноября в Норфолке (Вирджиния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 120.

Главным его событием станет поединок между Дастином Порье и Энтони Петтисом. Также в рамках шоу очередной бой проведёт экс-чемпион организации в тяжёлом весе Андрей Орловский. Беларус попытается прервать серию из поражений в поединке с Джуниором Альбини.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира. Предварительные поединки стартуют в 02:00 мск. Главные бои турнира начнутся около 06:00.