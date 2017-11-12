Тайсону отказали во въезде в Аргентину

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон получил отказ во въезде в Аргентину. Такое решение было принято Национальным миграционным управлением страны, сообщает Toda Pasion.

По всей видимости, подобное постановление объясняется судимостями Тайсона, которые он заработал в прошлом. В 1990-х годах американец отсидел три года по обвинениям в изнасиловании. Кроме того, в 2007 году он был заключён на сутки и приговорён на три года условно за хранение наркотиков и вождение в нетрезвом виде.

Днём ранее американцу по той же причине запретили въезд в Чили.