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Бетербиев победил Кёллинга и стал чемпионом IBF в полутяжёлом весе

Бокс/ММА

В Калифорнии завершился бой за вакантный титул IBF в полутяжёлом весе, в котором в ринге сошлись 32-летний российский боксёр Артур Бетербиев и 27-летний немец Энрико Кёллинг.

Поединок продолжался все 12 раундов. В заключительном раунде после двух нокдаунов рефери принял решение остановить бой на последних секундах и присудить победу россиянину, который таким образом стал обладателем пояса в весовой категории до 79,3 кг.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артур Бетербиев
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