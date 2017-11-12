Бетербиев победил Кёллинга и стал чемпионом IBF в полутяжёлом весе

В Калифорнии завершился бой за вакантный титул IBF в полутяжёлом весе, в котором в ринге сошлись 32-летний российский боксёр Артур Бетербиев и 27-летний немец Энрико Кёллинг.



Поединок продолжался все 12 раундов. В заключительном раунде после двух нокдаунов рефери принял решение остановить бой на последних секундах и присудить победу россиянину, который таким образом стал обладателем пояса в весовой категории до 79,3 кг.