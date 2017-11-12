Джейкобс победил Ариаса, Миллер справился с Вахом

В ночь с 11 на 12 ноября в Юниондейле (Нью-Йорк, США) состоялся вечер бокса. Главным его событием стала встреча между бывшим чемпионом мира Дэниелом Джейкобсом и Луисом Ариасом, встреча прошла в среднем весе.

По истечении 12 раундов уверенную победу в противостоянии одержал Джейкобс. Счёт судейских записок — 118:109, 119:108, 120:107. Этот бой стал первым для Джейкобса после поражения от Геннадия Головкина.

Также в рамках вечера бокса прошёл бой между бывшим претендентом на титул чемпиона в супертяжёлом весе Мариушем Вахом и Джаррелом Миллером. В не самом зрелищном поединке победу одержал американец. В 9-м раунде рефери заподозрил у поляка травму руки и после консультации с врачом остановил встречу, зафиксировав победу Миллера техническим нокаутом.