UFC Fight Night 120: Пурье победил Петтиса, Орловский справился с Альбини

В Норфолке (Вирджиния, США), завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 120. В главном поединке вечера встречались Дастин Пурье и Энтони Петтис. Победа в этом противостоянии досталась Пурье. Бой был остановлен в третьем раунде после травмы Петтиса, рефери таким образом зафиксировал победу Пурье техническим нокаутом.

В рамках этого турнира выступил и экс-чемпион организации в тяжёлом весе Андрей Орловский. Беларус прервал серию неудач, одержав победу единогласным решением над Джуниором Альбини.

UFC Fight Night 120. Норфолк

Основной кард:

Дастин Пурье — Энтони Петтис — победа Пурье техническим нокаутом в третьем раунде

Мэтт Браун — Диего Санчес — победа Брауна нокаутом в первом раунде

Андрей Орловский — Джуниор Альбини — победа Орловского единогласным решением судей

Сезар Феррейра — Нэйт Маркуард — победа Феррейры раздельным решением судей

Рафаэль Ассунсао — Мэттью Лопес — победа Ассунсао нокаутом в третьем раунде

Клэй Гуида — Джо Лоузон — победа Гуиды техническим нокаутом в первом раунде.