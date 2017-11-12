Порье и Петтис получили бонус от UFC

Руководство UFC после завершения турнира в Норфолке назвала обладателей традиционных бонусов. Лучшим боем вечера на турнире UFC Fight Night 120 был признан поединок Дастина Порье и Энтони Петтиса. За него бойцы получили дополнительный бонус в размере $ 50 тыс.

Лучшим представлением вечера было признано выступление Мэтта Брауна, который уже в первом раунде нокаутировал Диего Санчеса. За яркую победу Браун получил дополнительные $ 50 тыс. Такую же сумму за представление вечера получил и Рафаэль Ассунсао, нокаутировавший Мэттью Лопеса, сообщает Sherdog.