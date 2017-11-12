До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

Порье и Петтис получили бонус от UFC

Бокс/ММА

Руководство UFC после завершения турнира в Норфолке назвала обладателей традиционных бонусов. Лучшим боем вечера на турнире UFC Fight Night 120 был признан поединок Дастина Порье и Энтони Петтиса. За него бойцы получили дополнительный бонус в размере $ 50 тыс.

Лучшим представлением вечера было признано выступление Мэтта Брауна, который уже в первом раунде нокаутировал Диего Санчеса. За яркую победу Браун получил дополнительные $ 50 тыс. Такую же сумму за представление вечера получил и Рафаэль Ассунсао, нокаутировавший Мэттью Лопеса, сообщает Sherdog.

UFC Fight Night 120: Порье победил Петтиса, Орловский справился с Альбини
Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
Теги
UFC
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент