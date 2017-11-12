25 ноября Биспинг проведёт бой с Гастелумом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, потерявший титул на минувшей неделе в бою с Жоржем Сен-Пьером, готов вернуться в октагон уже 25 ноября, сообщает MMA Fighting.

Британец выступит на турнире UFC Fight Night 122 в Шанхае, который состоится 25 ноября. В рамках шоу Биспинг встретится с Келвином Гастелумом, этот поединок станет главным событием вечера. Первоначально Гастелум должен был встретиться с Андерсоном Силвой, однако последний был отстранён от турнира в связи с нарушением антидопинговой политики UFC.

В результате руководство промоушна нашло бразильцу замену в лице Биспинга.