100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

25 ноября Биспинг проведёт бой с Гастелумом

Бокс/ММА

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, потерявший титул на минувшей неделе в бою с Жоржем Сен-Пьером, готов вернуться в октагон уже 25 ноября, сообщает MMA Fighting.

Британец выступит на турнире UFC Fight Night 122 в Шанхае, который состоится 25 ноября. В рамках шоу Биспинг встретится с Келвином Гастелумом, этот поединок станет главным событием вечера. Первоначально Гастелум должен был встретиться с Андерсоном Силвой, однако последний был отстранён от турнира в связи с нарушением антидопинговой политики UFC.

В результате руководство промоушна нашло бразильцу замену в лице Биспинга.

Андерсон Силва отстранён от участия в турнире UFC Fight Night в Шанхае
Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
UFC Майкл Биспинг
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент