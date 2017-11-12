9 декабря в столице Ингушетии пройдёт большой вечер бокса

9 декабря во Дворце спорта «Магас» впервые в истории Республики Ингушетия пройдёт большой вечер профессионального бокса «Герои ринга». Зрители станут свидетелями 10 супер-поединков. Турнир будет приурочен ко Дню героев Отечества. Боксёрское шоу станет настоящим подарком для всех любителей спорта к 25-летию республики.

Бокс в регионе всегда пользовался популярностью. Рахим Чахкиев завоевал золото Олимпийских игр. Ислам Тимурзиев, Ахмед Котиев, Умар Джаниев и многие другие ковали славу ингушского бокса. Турнир должен придать новый импульс развитию бокса в республике — как любительского, так и профессионального. В рамках вечера спорта Иса Чаниев сразится с филиппинцем Хуаном Мартином Элорде за пояса WBO Internationl и IBF Intercontinental. Исмаил Илиев проведёт бой против аргентинца Рикардо Рубена Виллалба за пояс WBC International. Боксёр из Латинской Америки – 38-й номер мирового рейтинга.

Также Магомед Булгучев встретится с Никитой Мирошниченко за титул чемпиона мира по молодёжной версии WBO и звание чемпиона России среди взрослых. На ринг выйдут такие боксёры, как Рашид Кодзоев, Магомед Нальгиев, Слава Мирзаев из Магадана, боксёры из Таиланда и другие именитые спортсмены. В качестве почётных гостей вечер бокса посетят боксёры мирового уровня – Денис Лебедев, Мурат Гассиев и многие другие.