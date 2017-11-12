Д. Чудинов и Мок встретятся 5 января

Бывший временный чемпион по версии WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов (20-1-2, 13 КО) проведёт следующий поединок 5 января. Противостоять ему будет 45-летний представитель Дании Лоленга Мок (41-14-1, 13 КО). Встреча состоится в Копенгагене, сообщает BoxingScene.

Предыдущий поединок Чудинов провёл в феврале этого года, когда нокаутировал Золтана Паппа. Что касается Мока, то он в этом году провёл уже три поединка, во всех из них одержав победы. Ветеран ринга не знает поражений с 2013 года. Тогда он уступил Эрику Скоглунду.