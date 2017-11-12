Бетербиев обратился к болельщикам

Новый чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев обратился к своим болельщикам посредством официальной страницы в «Инстаграме», поблагодарив их за поддержку на протяжении всей его карьеры.

«Мои дорогие болельщики! Я очень рад, что осуществилась моя мечта, и я стал чемпионом мира среди профессионалов. Я благодарю всех вас за огромную поддержку, которую вы оказывали мне все эти годы. Надеюсь, что вы будете поддерживать меня и в будущем! Желаю вам всего самого наилучшего!» — написал Бетербиев.

Минувшей ночью россиянин победил Энрико Коллинга, завоевав вакантный титул по версии IBF.