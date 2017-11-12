Джейкобс: Лемье и Сондерс — боксёры класса B

Дэниел Джейкобс поделился мнением о своих потенциальных будущих соперниках — Билли Джо Сондерсе и Давиде Лемье. Встреча за титул WBO в среднем весе между Билли Джо Сондерсом и Давидом Лемье состоится 16 декабря в Монреале. Джейкобс планирует провести титульный бой с победителем этого поединка.



«Они не на нашем уровне, недотягивают до меня, Геннадия Головкина и Канело Альвареса. Думаю, они бойцы класса В. Я их уважаю, они действительно отличные боксёры. Сондерс — отличный боец, Лемье — отличный панчер, но для меня они кажутся ребятами, чьи возможности ограничены», — приводит слова Джейкобса BoxingScene.