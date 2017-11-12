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Джошуа: Кличко — настоящий профессионал, в отличие от Уайлдера

Бокс/ММА

Чемпион WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа подверг критике своего потенциального соперника в объединительном титульном бою, чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

«Перед боем с Кличко он не писал в соцсетях, говоря, что хочет боя со мной. Мы оформляли сделку за закрытыми дверями, а после завершения стадии переговоров и подписания контракта объявили об этом публике. Вот как настоящий профессионал должен заниматься своим делом.

Чего я не уважаю в новой эре бокса, так это таких спортсменов. Бой может случиться, я понимаю это после моего 15-го поединка в карьере. 2018 год не за горами, и я надеюсь, что многие мечты болельщиков сбудутся и бой станет реальностью. Надеюсь, что мы сможем это сделать. Если нет, я продолжу двигаться вперёд, а необходимые бои состоятся, это лишь вопрос времени», — приводит слова Джошуа Gulf News.

Источник: Gulf News Сообщить об ошибке
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Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
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