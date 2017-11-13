Кадыров — о победе Бетербиева: нокаут! Чемпион! Ни одного синяка!

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от боксёрского поединка за вакантный титул IBF в полутяжёлом весе, в котором россиянин Артур Бетербиев одолел немца Энрико Кёллинга.

«Бокс! Артур Бетербиев! Двенадцатый бой! Двенадцать раундов! Нокаут! Чемпион! Ни одного синяка! Вот так, очень коротко и исключительно ёмко, можно рассказать о поединке между славным представителем Чеченского Республиканского боксёрского клуба «Ахмат», дорогим братом Артуром Бетербиевым, и боксёром из Германии Энрико Кёллингом! Он состоялся в рамках международного турнира в американском городе Фресно (штат Калифорния). Бой был за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF). Поединок длился двенадцать раундов.

На всём протяжении боя Артур диктовал свои условия противнику, наносил серию сильных и чувствительных ударов по корпусу и голове, пробивал глубокую оборону Кёллинга! По очкам Артур лидировал с самого начала, но миллионы зрителей не сомневались в том, что его цель — нокаут, а не победа по очкам. И в конце боя Артур выглядел уверенно, как и в первом раунде. Он отправил Кёллинга в глубокий нокдаун. А в 12-м раунде поверг его! Нокаут! Артур ещё раз доказал, что является сильнейшим боксером в своей весовой категории! Калифорнию он покидает с чемпионским поясом IBF!

Артур, за тебя молилась вся Чечня, за тебя болели истинные любители бокса во всём мире, для которых ты стал настоящим кумиром! Поздравляю тебя, желаю новых побед», — написал Кадыров на свое странице в «Инстаграме».