Амир Хан планирует в 2018 году провести три поединка

Бывший чемпион мира Амир Хан (31-4, 19 KO) намерен в следующем году провести три боя, причём первые два поединка планирует провести до мая.



Последний раз Хан выходил на ринг в мае 2016 года против Сауля Альвареса, от которого потерпел поражение нокаутом. После этого у британского боксёра был длительный перерыв, во время которого он перенёс операцию на руке.



«Я хочу провести три боя в следующем году. Я постоянно тренируюсь. Мой первый поединок в 2018 году состоится в феврале, а затем я вновь вернусь на ринг в апреле, перед Рамаданом», — цитирует Хана BoxingScene.