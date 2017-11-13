100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

Амир Хан планирует в 2018 году провести три поединка

Бокс/ММА

Бывший чемпион мира Амир Хан (31-4, 19 KO) намерен в следующем году провести три боя, причём первые два поединка планирует провести до мая.

Последний раз Хан выходил на ринг в мае 2016 года против Сауля Альвареса, от которого потерпел поражение нокаутом. После этого у британского боксёра был длительный перерыв, во время которого он перенёс операцию на руке.

«Я хочу провести три боя в следующем году. Я постоянно тренируюсь. Мой первый поединок в 2018 году состоится в феврале, а затем я вновь вернусь на ринг в апреле, перед Рамаданом», — цитирует Хана BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Амир Хан
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент