Игорь Михалкин проведёт защиту титула IBO 2 декабря во Франции

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии IBO Игорь Михалкин (20-1-0, 9 КО) проведёт защиту своего титула в рамках турнира, запланированного на 2 декабря в Ле-Канне (Франция). Соперником россиянина в предстоящем бою будет француз Микаэль Диалло (16-0-2, 13 КО), сообщает BoxingScene.



Вакантный титул IBO Михалкин завоевал в мае текущего года в бою с южноафриканским боксёром Томасом Уэстхайзеном (27-1-2, 16 КО), которого побелил единогласным решением судей. Для Уэстхайзена это поражение стало первым в профессиональной карьере.