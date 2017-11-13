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Игорь Михалкин проведёт защиту титула IBO 2 декабря во Франции

Бокс/ММА

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии IBO Игорь Михалкин (20-1-0, 9 КО) проведёт защиту своего титула в рамках турнира, запланированного на 2 декабря в Ле-Канне (Франция). Соперником россиянина в предстоящем бою будет француз Микаэль Диалло (16-0-2, 13 КО), сообщает BoxingScene.

Вакантный титул IBO Михалкин завоевал в мае текущего года в бою с южноафриканским боксёром Томасом Уэстхайзеном (27-1-2, 16 КО), которого побелил единогласным решением судей. Для Уэстхайзена это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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