Кунченко: в своё время я занимался борьбой и тайским боксом

Российский боец ММА Алексей Кунченко рассказал, что ему дала любительская школа ММА.



«В своё время я занимался борьбой и тайским боксом, потом перешёл в армейский рукопашный бой, поэтому опыт смешанных боёв, пусть и в экипировке, у меня был. Я решил попробовать себя в любительском ММА, чтобы убедиться, что у меня получится и в профессионалах. На чемпионате России в Челябинске я выступил довольно неплохо, хоть и проиграл в финале.



Из меня выжали всё, что могли. Я выходил на финальный бой уже с травмой, физически утомлённым и психологически опустошённым. Я даже в раздевалке не разминался, потому что не было сил. Нет смысла жаловаться на эти обстоятельства, потому что это были мои проблемы. Проиграл так проиграл. После этого я продолжил карьеру в профессионалах и стал чемпионом M-1 Challenge в полусреднем весе», — рассказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.

Кунченко: моим приоритетом в дальнейшем выборе будет UFC Алексей Кунченко сравнил UFC и Bellator, вспомнил любительскую карьеру, оценил свой бой с Романовым и дальнейшие перспективы.