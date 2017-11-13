Юриоркис Гамбоа нанял авторитетного кубинского тренера

Бывший чемпион мира кубинец Юриоркис Гамбоа (27-2, 17 KO) нанял одного из самых авторитетных тренеров в своей стране, чтобы подготовиться к бою с Джейсоном Сосой, запланированному на 25 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.



Новым наставником Гамбоа стал Педро Роке Отано, сообщает BoxingScene. За плечами у Отано более 40 лет опыта работы тренером. Его подопечные из различных стран завоевали в общей сложности 35 медалей на Олимпиадах (11 из них — золотые) и 43 медали на чемпионатах мира.