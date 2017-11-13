Макгрегор: рефери вывел меня из себя, а вы все идите к чёрту

Чемпион UFC Конор Макгрегор ответил болельщикам, которые раскритиковали его поведение после боя на турнире Bellator 187 между Чарли Уордом и Джоном Редмондом.



Макгрегор запрыгнул в клетку и едва не подрался с рефери Марком Годдардом. Последний пытался оттащить Конора в сторону, и это не понравилось звёздному ирландцу, которого пришлось успокаивать.



«Бедняга целую минуту лежит в нокауте, а рефери пытается сказать: „Бой не окончен, Конор“. Меня это вывело из себя. Идите вы все к чёрту», — написал Макгрегор в «Твиттере». Позже он удалил это сообщение.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Bellator в YouTube.