Хирн: у Хэя нет травмы

Эдди Хирн, промоутер почётного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью, отрицает слухи о том, что бой его подопечного с Дэвидом Хэем находится под угрозой срыва. Ранее в СМИ прошла информация, что Хэй травмирован и рассматривает вариант с отказом от поединка.

«За час до появления этой информации я общался с командой Хэя об участниках андеркарда, и я знал, что Хэй тренировался прошлым утром и всё было в порядке. Меня немного озадачила эта новость, потому я снова пообщался с представителями Дэвида, и они сказали мне, что никаких проблем нет. Сам Хэй также подтвердил, что всё сказанное — неправда», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Реванш между Беллью и Хэем должен состояться 17 декабря. Первый поединок между ними прошёл в марте, тогда досрочную победу одержал Беллью.