Сондерс готов ко встрече с Джейкобсом

16 декабря в Квебеке (Канада) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом и Давидом Лемье.

За месяц до боя Сондерс заявил, что в случае успеха в этом бою он будет готов встретиться с экс-чемпионом мира Дэниелом Джейкобсом.

«Ему даже не нужно вызывать меня, просто пусть дадут мне нормальный контракт и я без проблем приму сделку. Никаких проблем. Я готов к бою в США, сейчас его промоутер Эдди Хирн, так что есть смысл организовать бой в Британии, но я готов и к поездке в США. Меня не беспокоит где боксировать.

Люди говорят о его поединке с Головкиным, но это просто было хорошее поражение. Люди переоценивают то выступление. В целом же моей основной целью остаётся встреча с Головкиным. Я очень уважаю его, он классный боец. Но я верю в то, что у меня есть кое-что, что поможет мне в бою с ним", — приводит слова Сондерса Sky Sports.