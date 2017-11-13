Ломаченко: встреча с Ригондо станет исторической

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с Гильермо Ригондо, проведение которого запланировано на 9 декабря в Нью-Йорке.

«Мы хотели получить этот бой ещё два года назад, когда я выступал в другой весовой категории. В этот раз мы сумели организовать этот поединок. 9 декабря вы увидите отличный бой. Постараюсь показать все мои умения, эта встреча станет исторической.

Ригондо — топ-боксёр и один из лидеров P4P, это будет огромный вызов для меня", — рассказал Ломаченко в интервью ESPN.