Тренер Ригондо: квалификация Гильермо выше, чем у Ломаченко

Педро Диас, тренер чемпиона мира Гильермо Ригондо, заявил, что его подопечный обладает лучшими боксёрскими навыками, чем Василий Ломаченко.

«Ригондо более квалифицированный боксёр. Он лучше. Суть в том, что у Василия есть поддержка СМИ, но нас это не волнует. 9 декабря Ригондо снова покажет всем, кто есть кто. Он делал это раньше и сделает это ещё раз.

Донэйр более опасен, чем Ломаченко, с точки зрения силы удара, к тому же он становился лучшим боксёром в 2012 году. Не хочу комментировать последние бои Василия. Он выбрасывал много ударов, но они не такие тяжёлые, как у Донэйра.

Люди говорят, что Ригондо не продаёт бои, что он не очень интересен. Но скажите, кто согласится подняться на две категории выше ради проведения встречи. Он согласился на бой с Ломаченко не ради денег, а ради чести и желания доказать, что он лучший в мире", — приводит слова Диаса BoxingScene.