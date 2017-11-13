Де ла Хойя не исключает, что следующий бой Альвареса может быть не с Головкиным

Оскар де ла Хойя, промоутер Сауля Альвареса, рассказал о ходе переговоров с командой Геннадия Головкина о потенциальном реванше между мексиканцем и боксёром из Казахстана.

«Переговоры идут. Пока ничего конкретного. Мы ещё не обговаривали детали. Бой должен состояться. Этого хотят и Альварес, и Головкин, и наша компания. Надеюсь, в декабре мы сядем и обстоятельно поговорим, когда и где пройдёт встреча.

Может ли Сауль провести бой с кем-то другим? У нас есть Джейкобс, а также победитель встречи Сондерс — Лемье, которая обещает быть интересной. Мы организуем тот бой, который захотят фаны. Но, как промоутер, я знаю, что повторный бой Альвареса с Головкиным должен состояться", — приводит слова Де ла Хойи Boxingnews24.