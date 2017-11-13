Промоутер Паркера: предложение Хирна было смехотворным

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, рассказал, что финансовая сторона предложения его клиенту по бою с Энтони Джошуа была очень низкой.

«Я получил странное предложение от Хирна на электронный адрес. Он предлагал разделение гонораров по схеме 80 на 20 в пользу Джошуа. Должно быть, его почта была взломана. Он сделал просто смехотворное предложение. Наверное, это самая оскорбительная сделка в истории бокса.

С нашей стороны ожидать 40% вполне резонно, это объединительный бой, и мы заслужили это. Я не ответил на письмо, потому что, думаю, почта Хирна была взломана. Полагаю, он, как и Джошуа, не хотели оскорбить Паркера", — приводит слова Хиггинса BoxingScene.