Тренер Ригондо: в день боя Ломаченко не должен весить больше 62,6 кг

9 декабря в Нью-Йорке состоится поединок между чемпионом мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо и чемпионом во втором полулёгком весе Василием Ломаченко. Ради проведения этой встречи кубинец согласился подняться на две весовые категории.

Однако, как сообщил его тренер Педро Диас, согласно контракту на бой у Ломаченко всё же есть некоторые ограничения.

«В контракте есть пункт, согласно которому в день боя Ломаченко не должен весить больше 62,6 кг. Мы не переживаем за это. Я не верю, что в день боя Ригондо будет весить больше 59 кг. Он будет в своём идеальном весе. Мы возьмём его скорость и мощь даже в эту весовую категорию», — приводит слова Диаса BoxingScene.

Встреча между Ломаченко и Ригондо состоится во втором полулёгком весе (до 59 кг).