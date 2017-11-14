Михаил Рагозин проведёт бой с Джозефом Хенли на турнире M-1 Challenge 86

24 ноября в Назрани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 86. В его рамках амрикаенский боец Джозеф Хенли (10-2-1) бросит вызов россиянину Михаилу Рагозину (8-3).



«После поражения от рук экс-чемпиона Bellator Брэндона Холси, Михаил Рагозин принял решение перейти в средний вес. Первой ступенью на этом пути станет бой в промежуточной весовой категории до 89 кг с американским спортсменом. На счету Михаила звания мастера спорта аж в четырёх видах единоборств – MMA, рукопашном бое, спортивной борьбе и комплексном единоборстве. Также он является чемпионом России по панкратиону.

В этом бою сойдутся бойцы, мало того что предпочитающие вести бой в стойке, так ещё и стремящиеся к досрочному его завершению. Зрителей однозначно порадует эта схватка, которая имеет все шансы стать одним из лучших боёв турнира», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.