Следующим соперником Чавеса-младшего может стать Альфредо Ангуло

Следующим соперником мексиканского боксёра Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-3-1, 32 КО) может стать его соотечественник Альфредо Ангуло (24-6, 20 КО), сообщает BoxingScene. Оба спортсмена сотрудничают с известным американским менеджером Элом Хэймоном.



Ранее сообщалось, что Чавес планирует вернуться на ринг 26 января в Лос-Анджелесе и сейчас ожидает подтверждения этой даты от Эла Хэймона. Также мексиканец надеется продолжить сотрудничество с тренером Начо Беристейном, который ранее сообщил, что мексиканский боксёр не выходил с ним на связь и пригрозил тому отказом от сотрудничества, если ситуация не изменится.