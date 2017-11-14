Миллер: имеет смысл провести следующий бой с Уайтом или Паркером

Американский боксёр Джарелл Миллер подчеркнул, что для него в данный момент имеют смысл поединки только с двумя соперниками — Диллианом Уайтом и Джозефом Паркером.



«Самая большая битва на данный момент — бой Уайлдера и Джошуа. Мы уже знаем, что он состоится. Для меня же следующий бой, который будет иметь смысл, — поединок с Диллианом Уайтом. Ну или если Джозеф Паркер захочет со мной подраться. Эти двое имеют смысл для меня в качестве соперников.



Думаю, Диллиан Уайт должен сам прийти ко мне. Это был бы большой бой. А его победитель получит бой с победителем поединка Уайлдера и Джошуа. Это было бы справедливо», — цитирует Миллера BoxingScene.