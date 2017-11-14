Дж. Джексон: чем больше побед одерживал Ковалёв, тем выше он задирал голову

Американский тренер Джон Дэвид Джексон в очередной раз раскритиковал своего бывшего подопечного Сергея Ковалёва. Напомним, Ковалёв прекратил сотрудничество с американским тренером в сентябре 2017 года. Джексон объяснил причину тем, что его подопечный стал снижать требования к себе.



«В первую мою встречу с Сергеем он был скромным парнем. Но чем больше побед он одерживал, тем выше задирал голову. Он думал, что всего добился сам. Никто его не учил и никто ему не помогал. Дошло до того, что он сказал, что ему не нужен тренер», — приводит слова Джексона BoxingScene.