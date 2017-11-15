Джексон: не подписал бы контракт на бой с Емельяненко меньше чем за $10 млн

Американский боец смешанных единоборств Квинтон Джексон подчеркнул, что Фёдор Емельяненко является его кумиром и он стал бы драться с ним, только если бы ему предложили за это крупную сумму.



«Фёдор Емельяненко — мой любимый боец всех времён. Было бы очень неловко драться с ним, со своим кумиром. Я бы не подписал контракт на бой с Емельяненко меньше чем за $ 10 млн. Да что говорить, за такие деньги я со своей мамой бы подрался. Единственная возможность для нашего боя — обязательный турнир», — приводит слова Джексона MMA Fighting.