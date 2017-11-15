Хорн: смогу побить Кроуфорда, так же как побил Пакьяо

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе австралийский боксёр Джефф Хорн подчеркнул, что ему по силам победить Теренса Кроуфорда в титульном бою. Обязательная защита титула Хорна должна пройти в 2018 году.



«Время идёт. Прошло четыре месяца с момента победы, а кажется, будто это было вчера. С нетерпением жду поединка с Кроуфордом. Его сделали обязательным претендентом на пояс, у него впечатляющая статистика, но я знаю, что смогу побить его, так же как побил Пакьяо», — приводит слова Хорна BoxingScene.