Бразильский ветеран UFC Витор Белфорт встретится с американцем Юрайей Холлом в поединке на турнире UFC Fight Night 124 в Сент-Луисе (США) 14 января, сообщает пресс-служба UFC.
Последний раз Белфорт выходил на ринг в июне 2017 года, одержав победу по очкам над Нэйтом Маркуардтом. Холл же последний свой поединок также выиграл, прервав серию из трёх поражений подряд. Соперником Холла был Кшиштоф Йотко.
Белфорт встретится с Холлом на UFC Fight Night 124
Бразильский ветеран UFC Витор Белфорт встретится с американцем Юрайей Холлом в поединке на турнире UFC Fight Night 124 в Сент-Луисе (США) 14 января, сообщает пресс-служба UFC.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке