Белфорт встретится с Холлом на UFC Fight Night 124

Бразильский ветеран UFC Витор Белфорт встретится с американцем Юрайей Холлом в поединке на турнире UFC Fight Night 124 в Сент-Луисе (США) 14 января, сообщает пресс-служба UFC.



Последний раз Белфорт выходил на ринг в июне 2017 года, одержав победу по очкам над Нэйтом Маркуардтом. Холл же последний свой поединок также выиграл, прервав серию из трёх поражений подряд. Соперником Холла был Кшиштоф Йотко.

Анонс поединка можно увидеть в официальном «твиттере» UFC.