Хирн: Головкин может сразиться с Джейкобсом, если не получит реванш с Альваресом

Британский промоутер Эдди Хирн заявил о готовности выставить своего боксёра Дэниела Джейкобса на матч-реванш с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным.



Головкин надеется в мае провести матч-реванш с Саулем Альваресом, однако если, по какой-то причине этот бой не состоится, он может вновь встретитьься с Джейкобсом.



«Я думаю, что бой Джейкобса с победителем поединка Билли Джо Сондерс — Давид Лемье был бы естественнен. Мы беспокоимся, что в случае победы Лоемье, они (промоутеры Лемье из Golden Boy. — Прим. «Чемпионата») постараются его удержать для встречи с победителем схватки Альварес — Головкин.Но на днях я сказал Тому Лёффлеру (промоутеру Головкина): «Слушай, если бой Альварес — Головкин не состоится, мы готовы организовать бой Джейкобс — Головкин», — цитирует Хирна BoxingScene.



