Вл. Кличко — о возможном возвращении на ринг: никогда не говори «никогда»

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко подчеркнул, что не планирует возвращаться на ринг, но не исключает такой возможности.



«Сейчас, спустя два месяца, могу сказать, что решение завершить карьеру было верным. Могу ли заверить, что больше не вернусь? Никогда не говори „никогда“. Прямо сейчас меня полностью устраивает моё нынешнее положение. Мне 41 год, хотя Джордж Форман, как вы помните, возобновил карьеру в 45 лет. Может быть, через пару лет появится мысль: я ещё что-то умею, пора вернуться. Но моё пожелание себе — никогда не возвращаться на ринг. Не знаю, что должно случиться, чтобы я передумал. Я и так всё видел, всего добился. Думаю, я уже дал боксу всё что мог дать как боксёр», — сказал Владимир Кличко в интервью BBC.