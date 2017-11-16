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Менеджер Ортиса: пусть Уайлдер знает — мы вернулись

Бокс/ММА

Джей Хименес, менеджер Луиса Ортиса, прокомментировал постановление WBC, решившего не только сохранить за кубинским супертяжеловесом третье место в рейтинге, но и не отстранять его боёв под эгидой WBC

Напомним, что ранее из-за проваленного допинг-теста Ортис был отстранён от поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, а затем лишён статуса официального претендента на чемпионский пояс по версии WBA и отстранён от боёв Всемирной боксёрской ассоциации до 22 сентября 2018 года.

«Пусть Уайлдер знает, а также все чемпионы и те, кто сремится стать чемпионами — мы вернулись! Мы никогда не уходили. Теперь мы удвоим наши усилия, чтобы искать лучшие поединки. Наша мотивация удвоилась», — цитирует Хименеса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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