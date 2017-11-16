Белорусский боец ММА потратил призовые на праздник для детей из приюта

Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Куцый выиграл турнир Academy MMA Cup в своей категории, а полученные призовые пожертвовал на нужды детского приюта. Помочь ему решили знакомые и другие спортсмены, организовав праздник для детей одного из социальных приютов Минска.



«Я не могу озвучивать сумму гонорара, которую потратил. Это вряд ли понравится руководству. А почему я так сделал? Во-первых, этот приют через дорогу от зала, где я тренировался в детстве. Я восемь лет туда ходил, бегал там, играл, видел этих детей и понимал, что им мало повезло. Ну и потом, как повзрослел, пришло желание помочь. Во-вторых, это был мой первый бой в Минске — раньше дрался за рубежом, поэтому решил, что если дома выиграю — то отдам всё детям.

Мы передали телевизор, фотоаппарат, караоке-систему, микрофон и колонки, спортивный инвентарь. Фруктов где-то 100 кг, конфеты … Мы также дарили каждому зимний комплект одежды: шапка, куртка, свитер, брюки, майка, перчатки … Плюс летнюю обувь: кроссовки или шлёпанцы. Игрушка каждому в подарок, ну и шоу-программа была: два хаски взяли, чтобы дети могли нянчиться с ними, аквагрим был, аниматор был, клоуны и фокусник, И одна девушка бесплатно мастер-класс провела», — цитирует 26-летнего спортсмена белорусское издание «Наша Нива».