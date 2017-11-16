Джексон: победить Ковалёва Шабранскому помогут атаки по корпусу

Бывший тренер Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон дал украинскому полутяжеловесу Вячеславу Шабранскому рецепт победы над россиянином. Встреча этих боксёров запланирована на 25 ноября в США.



«Я скажу это любому бойцу: если вы будете атаковать Ковалёва по корпусу, то можете побить его. Если Шабранский будет атаковать в корпус с первого раунда… Это как перед вторым боем с Уордом, когда я сказал ассистенту Дону Тёрнеру, что если Уорд будет атаковать по корпусу, то остановит его. Уорд начал наносить бодипанчи и обнаружил его слабость. И любой боец, который встретится с Сергеем, будет иметь чертовски хороший шанс, если будет атаковать по корпусу.



Даже в спортзале, когда вы сильно пробиваете его по корпусу, он отворачивается. То же самое он начал делать в бою с Уордом. Бывали моменты, когда он останавливал спарринг. Он уходил и возвращался, точно так же как в бою. Но вы не можете останавливаться.



Если Шабранский сможет эффективно сделать вес и будет атаковать его по корпусу, то у него есть шанс», — цитирует Джексона BoxingScene.