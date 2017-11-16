Туменов и Берхамов проведут бой за титул чемпиона ACB в полусреднем весе

Экс-боец UFC Альберт Туменов (18-4) проведёт следующий бой 17 февраля 2018 года на турнире ACB 80. Соперником бойца из Кабардино-Балкарии станет его соотечественник Мухамед Берхамов (12-0), владеющий чемпионским титулом ACB в полусреднем весе.

Альберт Туменов вернулся к выступлениям на родине после трёх лет в UFC, где россиянин в какой-то момент вёл серию из пяти побед в полусреднем весе. В активе Туменова значатся победы над Лоренсом Ларкиным и Аланом Жубаном.Мухамед Берхамов обладает идеальным рекордом, состоящим из 12 побед в 12 поединках. В своём последнем бою Берхамов нокаутировал Брэтта Купера и стал чемпионом ACB в полусреднем весе. Поединок с Туменовым станет первой защитой титула для Берхамова.