Валентин Молдавский станет почётным гостем юбилейного Кубка Содружества

Представитель команды FedorTeam Валентин Молдавский станет почётным гостем пятого по счёту, юбилейного международного турнира «Кубок Содружества» по смешанному боевому единоборству (ММА). Международные соревнования пройдут с 17 по 18 ноября в Нижневартовске.

Чемпион Европы, победитель Кубка России, мастер спорта по ММА, боевому и спортивному самбо Валентин Молдавский в июне 2017 года успешно дебютировал в Bellator, выиграв единогласным решением судей у Карла Семанутафа.

Валентин Молдавский проведёт мастер-классы в Нижневартовске и других городах.