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Валентин Молдавский станет почётным гостем юбилейного Кубка Содружества

Бокс/ММА

Представитель команды FedorTeam Валентин Молдавский станет почётным гостем пятого по счёту, юбилейного международного турнира «Кубок Содружества» по смешанному боевому единоборству (ММА). Международные соревнования пройдут с 17 по 18 ноября в Нижневартовске.

Чемпион Европы, победитель Кубка России, мастер спорта по ММА, боевому и спортивному самбо Валентин Молдавский в июне 2017 года успешно дебютировал в Bellator, выиграв единогласным решением судей у Карла Семанутафа.

Валентин Молдавский проведёт мастер-классы в Нижневартовске и других городах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фёдор Емельяненко
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