Туменов готовится к бою с Берхамовым в зале American Top Team

Экс-боец UFC Альберт Туменов (18-4) рассказал о ходе подготовки к бою с Мухамедом Берхамовым (12-0), запланированному на 17 февраля 2018 года на турнире ACB 80. На кону в этом бою будет стоять принадлежащий Берхамову титул чемпиона ACB в полусреднем весе.



«Уже вторую неделю нахожусь в США, тренируюсь в зале American Top Team. Здесь много спарринг-партнёров, можно многому научиться. Правда, с кем-то из знаменитых ребят меня почему-то не ставят. Была пара человек из UFC, но они малоизвестны. Давно хотел сюда приехать. Ещё перед первым боем в ACB планировал, но не нашёл времени.



Для подготовки именно к этому сопернику приехал в АТТ. Но не для того, чтобы тренировать один какой-то элемент. Хотелось понять, что собой представляют американские залы, научиться чему-то новому, может быть», — передаёт слова Туменова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

«Готов отказаться от боя, лишь бы наши народы не ссорились» Мухамед Берхамов – Альберт Туменов: первые мысли о предстоящем бое чемпиона ACB и претендента – в их совместном интервью.