Хиггинс: боя между Паркером и Джошуа не будет в 2018 году

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, подчеркнул, что их не устроило предложение со стороны Энтони Джошуа и объединительный бой между чемпионами в супертяжёлом весе не состоится в 2018 году.



«Наша позиция в данный момент такова, что боя не будет. Предложение со стороны представителей Джошуа было смехотворно маленьким. Другие бойцы предлагают нам большие суммы, и мы сейчас заняты рассмотрением этих предложений. Нам приходят контракты из разных стран с более выгодными условиями. Думаю, что бой Джошуа не будет следующим для Паркера, нужно подождать, пока возобладает здравый смысл и в команде Паркера поймут, сколько нужно нам предложить», — приводит слова Хиггинса ESPN.