Миллер: моё выступление в бою с Вахом было отстойным

Американский боксёр Джарелл Миллер рассказал о своих впечатлениях от поединка с Мариушем Вахом и о том, кого хотел бы видеть следующим соперником.



«Моё выступление в бою с Вахом было отстойным. Мне оно не нравится. Я не мог работать телом должным образом, у меня не было силы в моих ударах. У меня проблемы с локтем, из-за этого я старался не нагружать руку на тренировках и подошёл к бою с меньшим весом, чем раньше. Но и выступил на порядок хуже, чем в предыдущем поединке.



Я сомневаюсь, что моим следующим соперником будет Энтони Джошуа. И вряд ли это будет Уайлдер. Лучше всего — поединок с Диллианом Уайтом или Джозефом Паркером. Я хочу их нокаутировать», — приводит слова Миллера Boxingtalk.