Тайсон Фьюри может встретиться с Прайсом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) может встретиться с некогда перспективным британцем, бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине Дэвидом Прайсом (21-4, 18 КО). Боксёры обменялись колкостями в «Твиттере».

Прайс вызвал экс-чемпиона на бой, написав на своей странице следующее: «Тайсон, я единственный британец, который побил тебя. Знаю, что в глубине души ты всё ещё хочешь реванша. Если ты не против, я готов к бою».

В свою очередь Фьюри дал понять, что готов работать над организацией поединка.

«Да, Прайс, ты единственный, кому я по-настоящему проиграл во время любительской карьеры. Если получится, то я с радостью это исправлю», — написал Тайсон Фьюри.

Фьюри не появлялся на ринге с ноября 2015 года, когда ему удалось одержать победу над Владимиром Кличко. Что касается Прайса, то он предыдущий раз выступал в феврале этого года, уступив техническим нокаутом Кристиану Хаммеру.