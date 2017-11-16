Гассиев: сильные стороны Дортикоса — длинные руки и удар

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка турнира WBSS с Юниером Дортикосом. Эта встреча, вероятно, состоится 20 января в Майами.

«После боя с Кудряшовым моё мнение о Дортикосе не поменялось. У него большая любительская школа. В профессионалах — ни одного поражения, 99 % нокаутов. Просто так чемпионами не становятся. Буду готовиться к тяжёлому бою.



Тяжело судить о его сильных и слабых сторонах. Но его плюсы — сильный удар, длинные руки и хорошая любительская карьера. Не испытываю никакой злости к Дортикосу, просто хочу выиграть этот бой. Вообще никогда не поддаюсь эмоциям и не выхожу на ринг с чувством злости», — сказал Гассиев в интервью, размещённом на канале FightSpace в YouTube.