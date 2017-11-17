Миллер: нокаутирую Уайта за 4-5 раундов

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер рассказал о дальнейших карьерных планах, дав понять, что он намерен попробовать организовать поединок с Диллианом Уайтом.

«Уайт — идеальный вариант. Он приехал в США и боксировал здесь с таксистом Малкольмом Танном. Это никому не было интересно. Наш же бой будет потрясающим главным событием для вечера бокса в апреле. Я нокаутирую его за 4-5 раундов. После такого боя я должен буду получить статус претендента на титул без всяких „но“ и „если“. Победитель такой встречи должен будет встретиться с Джошуа или Уайлдером», — приводит слова Миллера Boxing247.

Предыдущий поединок Миллер провёл 4 ноября этого года, когда одержал невыразительную победу над Мариушем Вахом.