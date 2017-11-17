Бетербиев готов встретиться на ринге с Ковалёвым

Российский боксёр Артур Бетербиев, недавно завоевавший титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе, заявил о готовности сразиться со своим соотечественником Сергеем Ковалёвым.



«Я готов встретиться с кем угодно. Если мы движемся к объединению титулов, то у меня нет предпочтений между Дмитрием Биволом, Сергеем Ковалёвым или Адонисом Стивенсоном. Моя цель — объединить все титулы.



Я не буду ввязываться в публичную словесную войну с ним (Ковалёвым), чтобы привлечь внимание к бою. Он много говорит, но это не мой стиль. Я не испытываю к нему ненависти. Я уважаю еге как спортсмена за то, чего он добился, но я не могу судить о его человеческих качествах», — цитирует Бетербиева Journal de Montreal.